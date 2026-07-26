Diyarbakır'da 'Yok Artık' Denilecek Hırsızlık: Vatandaşın Canını Hiçe Saydılar

Diyarbakır’da geçtiğimiz ay hastane dışında meydana gelebilecek ani kalp durmalarında erken müdahaleyi mümkün kılmak ve hayatta kalma oranlarını artırmak amacıyla yerleştirilen OED cihazı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyarbakır'da vatandaşların canını hiçe sayan bir hırsızlık olayı yaşandı.

VATANDAŞLARIN HAYATLARINI UMURSAMADILAR

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, hastane dışında meydana gelebilecek ani kalp durmalarında erken müdahaleyi mümkün kılmak ve hayatta kalma oranlarını artırmak amacıyla önemli bir uygulamayı hayata geçirmişti.

Kentte insan yoğunluğunun bulunduğu 3 noktaya yerleştirilen yerli üretim Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazı, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Güvenlik güçleri, yaşanan skandal hırsızlık olayının ardından şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Gürsel Tekin 'Figüran' İddialarına Ateş Püskürdü: FETÖVARİ Kirlik Bir Tuzak Gürsel Tekin 'Figüran' İddialarına Ateş Püskürdü: FETÖVARİ Kirlik Bir Tuzak
Sakarya ve Düzce'de Denize Girmek Yasaklandı İki İlde Denize Girmek Yasaklandı
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
Adana'da Kanlı Gece! Silahlı Saldırıda Biri Kadın 3 Kişi Öldürüldü: 2 Kişinin Cinayete Tanık Olduğu İçin Vurulduğu Ortaya Çıktı Adana'da Kanlı Gece: Silahlı Saldırıda Biri Kadın 3 Kişi Öldürüldü
ABD Ordusunun Uyarısı Trump'a İran Konusunda Geri Adım Attırdı ABD Ordusunun Uyarısı Trump'a İran Konusunda Geri Adım Attırdı
Berlin’de Kabus Gecesi! Onur Yürüyüşü’nde Araç Kalabalığa Daldı: Ölü ve Yaralılar Var Onur Yürüyüşü’nde Araç Kalabalığa Daldı, Ölü ve Yaralılar Var
Antalya'da Korkunç Kaza: Uçuruma Yuvarlanan Araçtaki 5 Kişi Hayatını Kaybetti Uçuruma Yuvarlanan Araçta 5 Kişi Öldü
MasterChef'te Olaylı Gece MasterChef'te Olaylı Gece