Diyarbakır'da 'Yok Artık' Denilecek Hırsızlık: Vatandaşın Canını Hiçe Saydılar

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Diyarbakır'da vatandaşların canını hiçe sayan bir hırsızlık olayı yaşandı.

VATANDAŞLARIN HAYATLARINI UMURSAMADILAR

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, hastane dışında meydana gelebilecek ani kalp durmalarında erken müdahaleyi mümkün kılmak ve hayatta kalma oranlarını artırmak amacıyla önemli bir uygulamayı hayata geçirmişti.

Kentte insan yoğunluğunun bulunduğu 3 noktaya yerleştirilen yerli üretim Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazı, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Güvenlik güçleri, yaşanan skandal hırsızlık olayının ardından şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA