Diyarbakır’da yağmur sonrası depremzedelerin mezarları çöktü!

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Mezarlığı'nda yağmur yağışı sonrası selin etkili olmasıyla birçok ev, işyeri ve araçlar zarar görürken, depremde hayatını kaybedenlerin mezarları da zarar gördü.

Enkaz altında kalarak hayatını kaybedenlerin mezarları sel nedeniyle çöktü, obruklar oluşarak mezarın içerisi su doldu.

ESKİ MEZARLAR ZARAR GÖRMEDİ

Kısmi çökmelerin olduğu mezarlıklar kameralara yansırken, eski mezarların zarar görmemesi dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan, mezarların çökmesi ise yeni kazılmış olan mezarlarda toprağın çökmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Kaynak: Gerçek Gündem