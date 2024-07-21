Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Bin Kök Kenevir Yakalandı

Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 10 bin kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Bin Kök Kenevir Yakalandı

Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından alınan bilgi üzerine kırsal Kutlu Mahallesi’nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Jandarmayı görünce kenevir tarlasından babalarının evine kaçmaya çalışan S.F. (27), O.Y. (23) ve Y.Y. (27) adlı kardeşler evin bahçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramada da 1 uzun namlulu tüfek, 110 fişek, 4 şarjör, 1 av tüfeği ve 1 hassas terazi ele geçirildi. 3 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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