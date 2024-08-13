Diyarbakır'da Suç Örgütüne Şok Baskın: Milyonlarca Liralık Altın Ele Geçirildi, 26 Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır'da yaralama, tehdit ve hırsızlık suçlarından kaydı olan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 milyon TL değerinde altın ele geçirilirken, 26 şüpheli yakalandı.

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Diyarbakır'da Suç Örgütüne Şok Baskın: Milyonlarca Liralık Altın Ele Geçirildi, 26 Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde yaralama ile tehdit suçları olan ve bir otomobilden 2 milyon TL değerindeki altın çalan hırsızlara yönelik çalışma başlattı.

Kurulan özel ekiple, şüphelilerin bulunduğu alanlardan elde edilen kamera görüntüleriyle, 26 şüphelinin dijital albümü oluşturuldu. Yakın takibe alınan şüphelilerin adresleri belirlendi. 26 şüpheliden ikisinin 17 yaşında olduğu ve çok sayıda suç kaydı bulunduğunu tespit eden ekipler, 'Abluka' adı verilen operasyon gerçekleştirdi.

26 GÖZALTI

Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinle evlere giren ekipler, şüphelilerden bazılarını balkon, tuvalet ve perde arkasında yakaladı. Ekipler, operasyonda 60 tam altın, 32 yarım altın ve 56 çeyrek altını çalan şüphelilerin de aralarında olduğu 26 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, yaklaşık 2 milyon TL değerindeki altın ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: DHA

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