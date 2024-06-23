Diyarbakır'da Starbucks ve Burger King'e saldırı: Tekbir getirip 'cenk, cihat, şehadet' sloganları attılar

Diyarbakır'da Gazze'deki katliamı protesto eden bir grup tekbir nidaları ve cenk, cihat, şehadet sloganlarıyla Starbucks ve Burger King şubelerini bastı.

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Diyarbakır'da Starbucks ve Burger King'e saldırı: Tekbir getirip 'cenk, cihat, şehadet' sloganları attılar

Diyarbakır merkezde dün akşam saatlerinde Gazze'deki katliamı protesto etmek amacıyla sokağa inen kalabalık bir grup Starbucks ve Burger King şubelerini hedef aldı.

Sözcü'den Ali Özgür İnan'ın haberine göre; tekbir getirerek içeri giren grup cenk, cihat, şehadet sloganları attı. Grubun ani baskınıyla içerde bulunan müşteri ve çalışanlar kendilerini korkuyla dışarı attı.

İşletmelere zarar veren grup içerde oturup slogan atmaya devam etti. O anları kayıt altına da alan grup üyeleri görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

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Burger King Starbucks Diyarbakır Saldırı tekbir
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