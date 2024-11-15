Diyarbakır’da Servis ve Otomobil Çarpıştı! Çok Sayıda Yaralı Var

Diyarbakır’da servis ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 4’ü çocuk olmak üzere 13 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

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Diyarbakır’da Servis ve Otomobil Çarpıştı! Çok Sayıda Yaralı Var

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde taziyeye giden ailenin otomobili ile rehabilitasyon servisi çarpıştı. Feci kazada tedaviye götürülen 4'ü engelli çocuk 8 kişi ve otomobildeki 5 kişi olmak üzere 13 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da Servis ve Otomobil Çarpıştı! Çok Sayıda Yaralı Var - Resim : 1

Çevredekilerin ihbarı sonrasında kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı, yaralılardan birinin ise durumunun ağır olduğu bildirildi.

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