Diyarbakır'da Sabaha Karşı Deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde saat 05:18 sularında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntının derinliği 6 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 3, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Hani (Diyarbakır)
Tarih:2024-10-03
Saat:05:18:41 TSİ
Enlem:38.55139 N
Boylam:40.37333 E
Derinlik:6.09 km
Detay:https://t.co/Y3n4d3BNko@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi