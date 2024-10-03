Diyarbakır'da Sabaha Karşı Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Diyarbakır'da Sabaha Karşı Deprem

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde saat 05:18 sularında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntının derinliği 6 kilometre olarak kaydedildi.

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