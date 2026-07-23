Diyarbakır'da Orman Yangını: Alevler Yerleşim Bölgesine İlerliyor
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, yerleşim bölgesine doğru ilerliyor.
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Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Lice ilçesinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisi ile büyüyerek yayıldı.
ALEVLER YERLEŞİM YERİNE İLERLİYOR
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, Oman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi. Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerlerken, çevredeki vatandaşların da destek verdiği ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
Kaynak: İHA
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