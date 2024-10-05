Diyarbakır'da Minibüs Kamyonetle Çarpıştı 10 Kişi Yaralandı

Diyarbakır’da kamyonet ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da Minibüs Kamyonetle Çarpıştı 10 Kişi Yaralandı

Kaza sonrası alevlere teslim olan araçlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Silvan Bulvarı’nda kamyonet ve minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 10 kişi yaralandı. Çarpışma sonucu araçlar yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Mardin'de Arazi Kavgası: 3 Yaralı Mardin'de Arazi Kavgası: 3 Yaralı
Maya Beklemek Yok! 5 Dakikada Hazırlanan Simit Poğaça Yapmanın Yolu Maya Beklemek Yok! 5 Dakikada Hazırlanan Simit Poğaça Yapmanın Yolu
Seyir Halinde Tır Alevler İçinde Kaldı Seyir Halinde Tır Alevler İçinde Kaldı
Garanti BBVA'dan Ekim Ayına Özel Promosyon! Rakam Değiştirildi Garanti BBVA'dan Ekim Ayına Özel Promosyon! Rakam Değiştirildi