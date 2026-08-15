Diyarbakır'da Minibüs Devrildi: Ölü ve Yaralılar Var

Diyarbakır-Bingöl karayolu Lice ilçe yol ayrımı Üçyol mevkiinde nişan töreni için Muş'a giden yolcuları taşıyan minibüs devrildi. Kazada yaralılar olduğu bildirildi. Diyarbakır'dan bölgeye çok sayıda ambulans gönderildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 4'ü ağır 12 kişi ise yaralandı.

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Lice-Kulp kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 41 AFM 446 plakalı minibüs, kırsal Karahasan Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

2'İ ÖLÜ, 4'Ü AĞIR 12 YARALI

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 12 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

NİŞAN TÖRENİ İÇİN YOLA DÜŞMÜŞLER

Minibüsteki yolcuların Diyarbakır'dan Muş'a nişan törenine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Kaynak: AA

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Trafik kazası Diyarbakır
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