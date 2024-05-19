Diyarbakır’da Kürtçe müzik eşliğinde 19 Mayıs kutlandı

Diyarbakır’da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kürtçe müzik eşliğinde coşkuyla kutlandı.

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Diyarbakır’da Kürtçe müzik eşliğinde 19 Mayıs kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Diyarbakır Valiliği’nce kutlama programı düzenlendi.

Vali Ali İhsan Su, DEM Partili Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Emin Akın ve kent protokolünün katıldığı program, Anıt Park’taki Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla sunumuyla başladı.

Valilik binası önünde devam eden kutlama programı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmayla devam edildi. Öğrencilerin şiirler okumasının ardından geleneksel halk oyunları gösterisi düzenlendi.

Törende, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce görevli antrenörler eşliğinde, sporcular tarafından Wushu gösterisi büyük ilgi aldı. Programda, Yenişehir Gençlik Merkezi Müdürlüğü personelleri tarafından Kürtçe müzik eşliğinde ‘Arbane Bendir’ ile Dicle Üniversitesi Halk Dansları Grubu tarafından horon gösteri ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne bağlı Dans grubu tarafından Zeybek oyunu büyük alkış aldı.

Kutlama programı, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki motosikletli yunus ekiplerinin tören alanından geçişinin ardından son buldu.

Diyarbakır’da Kürtçe müzik eşliğinde 19 Mayıs kutlandı - Resim : 1

Kaynak: ANKA

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