Diyarbakır’da kaza olacağını hissetti, ölümden kıl payı kurtuldu!

Diyarbakır Stadyumu civarındaki Nazım Hikmet Caddesinde 26 Şubat tarihinde yarış yapıldığı iddiasıyla sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı, maddi değeri milyon lira olan 3’ü park halinde olmak üzere toplam 5 araç pert oldu.

Kaza anını sosyal medya hesabından açtığı canlı yayın ile kaydeden Ferhat Sürme, ortalığın duman olmadan 7 saniye öncesini tahmin etti.

SOSYAL MEDYADAN YAYINLADI

Kaza olmadan seyir halinde olan araçların çekildiği görüntüde Ferhat Sürme, ‘Bugün kesin kaza olacak’ diye tahminde bulunduktan sadece 7 saniye sonra milyonluk araçlar pert olurken, 2 kişi ise yaralandı. Kaza anının sosyal medyada paylaşıldığı görüntü yüzbinlerce izlenme aldı.

Kaynak: İHA