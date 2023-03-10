Diyarbakır’da kaza olacağını hissetti, ölümden kıl payı kurtuldu!

Diyarbakır’da iki otomobilin seyir halinde olduğu esnada kaza olacağını hisseden şahıs, sosyal medya hesabında açtığı canlı yayında kaza anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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Diyarbakır Stadyumu civarındaki Nazım Hikmet Caddesinde 26 Şubat tarihinde yarış yapıldığı iddiasıyla sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı, maddi değeri milyon lira olan 3’ü park halinde olmak üzere toplam 5 araç pert oldu.

Kaza anını sosyal medya hesabından açtığı canlı yayın ile kaydeden Ferhat Sürme, ortalığın duman olmadan 7 saniye öncesini tahmin etti.

SOSYAL MEDYADAN YAYINLADI

Kaza olmadan seyir halinde olan araçların çekildiği görüntüde Ferhat Sürme, ‘Bugün kesin kaza olacak’ diye tahminde bulunduktan sadece 7 saniye sonra milyonluk araçlar pert olurken, 2 kişi ise yaralandı. Kaza anının sosyal medyada paylaşıldığı görüntü yüzbinlerce izlenme aldı.

Kaynak: İHA

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