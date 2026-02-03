Diyarbakır’da Kayıp Olarak Aranan Nimet Kılıç’ın Cansız Bedeni Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Kubacık Mahallesi’nde yaşayan Şeyhmus Kılıç, 21 Ocak sabahı uyandığında zihinsel engelli, iki çocuk annesi eşi Nimet Kılıç’ı evde bulamadı. Bunun üzerine kayınpederinin evine giden Kılıç, eşinin orada da olmadığını anlayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne kayıp ihbarında bulundu.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İhbar sonrası 22 Ocak’ta AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ekipleri ve jandarma tarafından bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. Nimet Kılıç’ın kaybolduğu günün sabahına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, saat 05.12 civarında tek başına yürüdüğü tespit edildi. Ekipler, 13 gün boyunca aralıksız şekilde arama çalışmalarını sürdürdü.

ACI HABER GELDİ

13 gündür kendisinden haber alınamayan Nimet Kılıç’ın cansız bedeni bulundu.

Kaynak: DHA