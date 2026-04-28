Diyarbakır'da Kaybolan 3 Yaşındaki Yazgül Bulundu

Diyarbakır'da kaybolan 3 yaşındaki Yazgül, evlerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki tarlada uyurken bulundu.

Son Güncelleme:
Olay, Bağlar ilçesi Tokluca köyünde yaşandı. Yazgül Kaya'dan haber alamayan ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine 112 acil sağlık, güvenlik güçleri, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kayıp ihbarı yapılan minik çocuk için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

TARLADA UYUMUŞ

Ekipler su kanalı ve çevrede arama çalışması yaparken aile de dört bir yandan Yazgül Kaya'yı bulmak için seferber oldu. Yazgül Kaya, evlerinin yaklaşık 3 kilometre uzağında tarlada uyur vaziyette amcası tarafından bulundu. Minik Yazgül, tedbir amacıyla ambulansta kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA

Kayıp çocuklar Diyarbakır
