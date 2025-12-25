Diyarbakır’da Kan Donduran Olay! Kayıp Kadın, Çöp Poşeti İçinde Bulundu

Diyarbakır'nın Yenişehir ilçesinde, bir binanın 8’inci katındaki dairede bir kadın, çöp poşeti içerisinde ölü bulundu.

Son Güncelleme:
Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi’nde bulunan bir site içerisindeki binada meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen kadından haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ÇÖP POŞETİ İÇİNDE BULUNDU

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairenin kapısını açan ekipler, kadını çöp poşeti içerisinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EŞİ KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞ

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde çöp poşeti içerisinde cansız bedeni bulunan kadının, eşi tarafından bir gün önce kayıp ihbarında bulunulan Sümeyye D. (18) olduğu belirlendi.

Sümeyye D.’nin cansız bedeninin, sitedeki boş bir dairede mülk sahibinin yaptığı kontrolde fark etmesiyle bulunduğu ortaya çıktı.

Eşinin kayıp ihbarında bulunduğu Sümeyye D.’nin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

