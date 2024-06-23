Diyarbakır'da kadın cinayeti: Sokakta yürürken başından vurularak katledildi!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 33 yaşındaki bir kadın başından vurularak öldürüldü. Polis, kaçan cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

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Diyarbakır'da kadın cinayeti: Sokakta yürürken başından vurularak katledildi!

Olay, saat 10.15 sıralarında merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 798'inci sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hilal Kar (33) isimli kadın, sokakta ilerlediğinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede Hilal Kar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Polis, kaçan cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

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Diyarbakır Kadın cinayetleri
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