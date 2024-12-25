Diyarbakır’da Gergin Gece: HÜDA PAR'lılar Tiyatro Oyununu Bastı
Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen “Karımın Kocası” adlı tiyatro oyunu Diyarbakır’da protesto edildi. HÜDA PAR’ın çağrısıyla toplanan kalabalık oyunun sahnelenmesini engellemeye çalıştı.
Diyarbakır’da Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen “Karımın Kocası” adlı tiyatro oyununa yönelik protesto gerçekleşti.
Oyun saatinden önce HÜDA PAR’ın çağrısıyla toplanan kalabalık, tekbir getirerek tiyatro binasını bastı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda grubun, tiyatro oyununun iptal edilmesini talep ettiği görüldü. Polis ekipleri bina önünde önlem alırken oyunun sahnelenmesine devam edildi.
İSMİ DEĞİŞTİRİLDİ
Gösterim öncesinde oyunun isminin “Karımın Kocası”ndan “Evlilik Komedisi” olarak değiştirildiği de dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
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