Diyarbakır’da Geleneksel Bağ Bozumu Etkinliğine Yoğun Katılım

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen doğa sporları ve bağ bozumu etkinlikleri bu yıl renkli anlara sahnelere oldu. 2 gün boyunca süren etkenliklere yoğun katılım oldu.

Etkinliğin ilk gününde bisiklet sürüşü, tekne gezisi doğa yürüyüşü, dalış, kamp, kano gibi birçok etkinlik gerçekleşti.

Etkinliklerin 2. gününde Eğil Kaymakamı Volkan Hülür, Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, çok sayıda öğrenci, kurum amiri ve vatandaşın katılımıyla doğa yürüyüşü yapıldı. Doğa yürüyüşünün ardında Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu’nun da katılımıyla bağ bozumu etkinliği gerçekleşti. Bağ bozumunda yapılan bulamaca badem sucuğu bandırıldı, bulamaç vatandaşlara ikram edildi.



Eğil’in turizm değerlerinin gün yüzüne çıktığı etkinliklerde Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve çok sayıda vatandaş tekne turu yaptı. Öğle yemeğinin ardından ünlü sanatçı Bedri Ayseli ve mahalli sanatçılar sahne aldı. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve çok sayıda katılımcı Sanatçı Bedri Ayse’linin seslendirdiği hareketli şarkı eşliğinde halay çekti. Etkinlik verilen konserlerle son buldu.

Kaynak: AA