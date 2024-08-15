Diyarbakır'da Feci Kaza: 14 Yaşındaki Çocuk Metrelerce Savruldu

Diyarbakır'da yolun karşısına geçen 14 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Metrelerce savrulan çocuk ağır yaralandı.

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Diyarbakır'da Feci Kaza: 14 Yaşındaki Çocuk Metrelerce Savruldu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Sanayi Mahallesi Barış Bulvarında dün öğle saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

A.C.İ. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına koşan Sultan Kılıç'a (14) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kılıç, metrelerce savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Kılıç'ı ilk müdahalesinin ardından önce Bismil Devlet Hastanesine, daha sonra durumunun ağır olması nedeniyle Dicle Üniversitesi Hastanelerine kaldırarak tedavi altına aldı. Kılıç'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polisin incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA

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