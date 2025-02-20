Diyarbakır'da Erkek Dehşeti! Kabusu Yaşattığı Kadını Ambulansta da Rahat Bırakmadı

Diyarbakır'da bir erkek, eşine dehşet dolu anlar yaşattı. H.Ö. isimli kadın, alışveriş merkezinde yaşanan tartışma sırasında eşi tarafından darbedildi. Eşine kabusu yaşatan erkek, kadını hastaneye götüren ambulansı takip edip, durdurmak istedi. O anlar kameraya yansıdı.

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Diyarbakır Şanlıurfa yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinde H.Ö. isimli kadın ile adı öğrenilemeyen eşi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.Ö., eşi tarafından darbedildi. Dehşet saçan erkek olay yerinden uzaklaşırken, H.Ö. için ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.Ö., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansa alınarak hastaneye doğru yola çıkıldı.

Bu sırada H.Ö.’nün eşi ise otomobiliyle ambulansı takip ederek, durdurmaya çalıştı. Trafikte zor anlar yaşayan sağlık ekibi, komuta merkezine durumu bildirerek yardım istedi. Komuta merkezinden durum polise bildirildi. Hastaneye yaklaşık 1 kilometre kala Diyarbakır Adliyesi önüne gelen ambulans, gördükleri bir polis aracının yanında durdu. Bunu gören erkek yoluna devam etti, ambulans da H.Ö.’yü Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne götürdü.

H.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu ve eşi hakkında şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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