Diyarbakır'da Doktora Beyzbol Sopalı Saldırı... O Anlar Kamerada

Türkiye'de sağlıkta şiddetin sonu gelmiyor. Son skandal ise Diyarbakır'da yaşandı. Kayapınar ilçesinde bulunan DİSKİ Aile Sağlığı Merkezi’ne (ASM) gelen bir hasta, tedavi gördüğü doktordan ilaç yazmasını istedi. İddiaya göre, doktor tarafından talebi reddedilen hasta, doktora saldırı girişiminde bulunarak hakaret etti.

BEYZBOL SOPASIYLA SALDIRMAK İSTEDİ

Sağlık merkezindeki çalışanların araya girmesi üzerine saldırgan bu kez aracından aldığı beyzbol sopasıyla içeri girmek istedi. Sağlık çalışanları, merkezin kapısını kilitleyince içeri giremeyen şüpheli bölgeden uzaklaştı. Doktorun hafif bir şekilde yaralandığı saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İHA