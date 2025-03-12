Diyarbakır'da Doktora Beyzbol Sopalı Saldırı... O Anlar Kamerada

Sağlıkta şiddet vakalarına bir yenisi Diyarbakır'da eklendi. İlaç yazılma talebi reddedilen kişi, beyzbol sopasıyla doktora saldırı girişiminde bulundu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli gözaltına alındı.

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Türkiye'de sağlıkta şiddetin sonu gelmiyor. Son skandal ise Diyarbakır'da yaşandı. Kayapınar ilçesinde bulunan DİSKİ Aile Sağlığı Merkezi’ne (ASM) gelen bir hasta, tedavi gördüğü doktordan ilaç yazmasını istedi. İddiaya göre, doktor tarafından talebi reddedilen hasta, doktora saldırı girişiminde bulunarak hakaret etti.

BEYZBOL SOPASIYLA SALDIRMAK İSTEDİ

Sağlık merkezindeki çalışanların araya girmesi üzerine saldırgan bu kez aracından aldığı beyzbol sopasıyla içeri girmek istedi. Sağlık çalışanları, merkezin kapısını kilitleyince içeri giremeyen şüpheli bölgeden uzaklaştı. Doktorun hafif bir şekilde yaralandığı saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: İHA

Etiketler
Diyarbakır Sağlık Sistemi
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