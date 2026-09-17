Diyarbakır'da 'Daltonlar' Çetesine Ağır Darbe

Kırmızı bültenle aranan çete lideri B.C.G.'nin yönettiği ve kamuoyunda 'Daltonlar' olarak bilinen organize suç örgütünün Diyarbakır hücresine yönelik yürütülen gizli operasyonda yakalanan 8 şüpheli mahkemece tutuklandı.

Son Güncelleme:
Diyarbakır'da 'Daltonlar' Çetesine Ağır Darbe
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçlarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında, örgüt liderliğini kırmızı bültenle aranan B.C.G'nin yaptığı belirtilen ve kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün Diyarbakır'daki yapılanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

DİYARBAKIR YAPILANMASININ BAŞINDAKİ İSİM DEŞİFRE OLDU

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan çalışmalar kapsamında, söz konusu yapılanmanın Diyarbakır’da Ş.Ö.'nün yöneticiliğinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Çalışmalar kapsamında adli işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, 16 Eylül 2026'de adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin tamamı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi."

Kaynak: AA

Etiketler
Diyarbakır Daltonlar suç örgütü
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
15 Yıllık Sırda İkinci Perde: Kozinoğlu'nun Ölümünü Kapatan Eski Savcılar FETÖ'cü Çıktı, Koğuş Arkadaşı Emekli Albay Hasan Atilla Uğur Aranıyor Kozinoğlu'nun Ölümünü Kapatan Eski Savcılar FETÖ'cü Çıktı, Koğuş Arkadaşı Hasan Atilla Uğur Aranıyor
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
4 Ton Sahte Yağ Piyasaya Sürülmeden Yakalandı 4 Ton Sahte Yağ Piyasaya Sürülmeden Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
15 Yıllık Sırda İkinci Perde: Kozinoğlu'nun Ölümünü Kapatan Eski Savcılar FETÖ'cü Çıktı, Koğuş Arkadaşı Emekli Albay Hasan Atilla Uğur Aranıyor Kozinoğlu'nun Ölümünü Kapatan Eski Savcılar FETÖ'cü Çıktı, Koğuş Arkadaşı Hasan Atilla Uğur Aranıyor
Büşra Bebek Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Anne ve Babası Tutuklandı Büşra Bebek Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Anne ve Babası Tutuklandı
Merkez Bankası'ndan Piyasalara Acil Can Suyu: Likidite Muslukları Açıldı Merkez Bankası'ndan Piyasalara Acil Can Suyu
Anneden Bir İfade Değişikliği Daha! Büşra Bebek Soruşturmasında Flaş Tutuklamalar: Anne, Baba, Amca, Hala... Anneden Bir İfade Değişikliği Daha! Büşra Bebek Soruşturmasında Flaş Tutuklamalar
Trump'tan Fed'e Faiz İsyanı: 'Hızlıca Düşürün' Trump'tan Fed'e Faiz İsyanı