Diyarbakır'da coşkulu Newroz kutlaması: Leyla Zana konuşma yapacak

Baharın müjdeleyicisi olan Bahar Bayramı(Newroz) her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok şehirde kutlandı.

En sonuncusu Diyarbakır'da yapılacak olan Newroz etkinliği ile kutlanacak.

Diyarbakır Newroz'unda Kürt siyasetinin simge isimlerinden Leyla Zana'nın konuşma yapması beklenirken, Tunuslu dünyaca ünlü sanatçı Emel de sahne alacak.

Newroz alanı. programın başlamasından saatler öncesinde dolmaya başladı.

ROBOSKİ VE SURUÇ AİLELERİ DE KATILIM GÖSTERDİ

Diyarbakır Newrozu'na Roboskî aileleri, Suruç aileleri, 2015-2016 yılları arasında ilan edilen sokağa çıkma yasakları sırasında hayatını kaybedenlerin aileleri, Mazlum Doğan'ın ailesi, Deniz Poyraz'ın ailesi, faili meçhul cinayetlerle katledilen Kürt siyasetçiler ve gazetecilerin yakınları da katılım gösterdi.

GÜLTEN KIŞANAK'TAN NEWROZ MESAJI

Yeni Yaşam'dan alınan bilgiye göre, Geçmişte Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı iken tutuklanan ve şu an DEM Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan Adayı olan tutsak Gültan Kışanak’ın coşkulu Newroz kutlamalarına gönderdiği mesaj sahneden okundu.

Kışanak’ın mesajı şu şekilde:

“Amed Newroz’unu direnç ve umutla selamlıyorum.

Selam olsun Newroz ateşi etrafında buluşanlara…

Selam olsun zulme karşı direnenlere…

Selam olsun özgürlük sevdasıyla yanıp tutuşanlara…

Selam olsun Newroz meşalesini elden ele dört bir yana taşıyanlara…

Newroz, halkları özgürlük ve barış halayında yan yana getiren tarihi bir mirastır.

Ey tarih, umutlan! Mirasın emin ellerde.

Newroz’un Kürtler açısından daha özel anlamları var fakat Newroz bütün Ortadoğu halklarının, Kafkas halklarının ortak bayramıdır, bu anlamda da son derece önemlidir.

Demek ki, bayramlarımızı ortaklaştırabiliyorsak; acılarımızı da ortaklaştırabilir, çözümlerimizi de ortaklaştırabiliriz.

Newroz baharın müjdecisidir. Newroz ateşi bütün soğukluğu, karakışı geride bırakan, herkesin yüreğine sımsıcak yeni umutlar müjdeleyen bir bayramdır. Bütün halklar için böyledir.

Newroz baharın, değişimin müjdecisidir. Newroz gelince karakışı geride bırakır, Newroz’un sıcaklığına ve rengarenk baharına kapılarımızı açarız. O nedenle, Newroz mazlumların, ezilenlerin baharı; zalimlerin, despotların ise karakışıdır. Çünkü yaşamın özünde özgürlük vardır, baskı, zulüm esaret egemenlerin icadıdır. Yaşam her zaman özüne kavuşmak için direnir ve kazanır. Bu kez de öyle olacak, yaşam kazanacak, özgürlük kazanacak, Newroz kazanacak.

Newroz DEM’i, şimdi yaşamı ve özgürlüğü kazanmanın DEM’i!

Em li vir bûn, em li vir in û em ê her dem li vir bin. (Buradaydık, buradayız ve burada olacağız)









