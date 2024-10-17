Diyarbakır'da Cip ile Kamyon Çarpıştı 5 kişi Yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde cip ile kamyonun çarpışması sonucu 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da Cip ile Kamyon Çarpıştı 5 kişi Yaralı

İ.A'nın yönetimindeki 06 DTJ 140 plakalı cip, Diyarbakır-Bismil kara yolu Bismil İlçe Otogarı Kavşağı'nda K.A'nın idaresindeki 63 ACF 034 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü İ.A. ile cipteki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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