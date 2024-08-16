Diyarbakır'da Beklenen Hasat Başladı: Her Ağaç 10 Kilo Veriyor

Fıstık üreticisi Mehmet Salih Arzu, yaklaşık 35 yıldır fıstık üretimi yaptıklarını belirterek, "Çınar'da son 3 yılda bin dönüme yakın fıstık bahçesi oluşturuldu. Şu anda 150 dönümlük alanda hasat yapıyoruz. Verim, geçen seneye kıyasla oldukça iyi. Dönüm başına ortalama 100-150 kilogram ürün alıyoruz, bu da ağaç başına 7 ila 10 kilogram fıstığa denk geliyor" dedi.

Ancak Arzu, Diyarbakır'da eleme ve paketleme tesisi olmadığı için hasat edilen fıstıkları Gaziantep'e göndermek zorunda kaldıklarını, bu durumun da fiyatlandırmada sıkıntı yarattığını dile getirdi. Arzu, "Burada kurutma ve paketleme tesisi olsaydı, fıstığı daha yüksek bir fiyata satabilirdik. Fıstık üretimini artırmak için bölgede yeni bahçeler kuruyoruz. Neden Diyarbakır fıstığı Gaziantep fıstığı kadar ünlü olmasın?" ifadelerini kullandı.