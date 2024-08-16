Diyarbakır'da Beklenen Hasat Başladı: Her Ağaç 10 Kilo Veriyor
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde fıstık hasadı devam ediyor. Gaziantep ve Şanlıurfa fıstığına rakip olarak öne çıkan Diyarbakır fıstığı, bu yılki verimiyle üreticileri memnun ediyor. 150 dönümlük alanda yapılan hasat çalışmalarında, geçen yıla göre verim artışı kaydedildi.
Fıstık üreticisi Mehmet Salih Arzu, yaklaşık 35 yıldır fıstık üretimi yaptıklarını belirterek, "Çınar'da son 3 yılda bin dönüme yakın fıstık bahçesi oluşturuldu. Şu anda 150 dönümlük alanda hasat yapıyoruz. Verim, geçen seneye kıyasla oldukça iyi. Dönüm başına ortalama 100-150 kilogram ürün alıyoruz, bu da ağaç başına 7 ila 10 kilogram fıstığa denk geliyor" dedi.
Ancak Arzu, Diyarbakır'da eleme ve paketleme tesisi olmadığı için hasat edilen fıstıkları Gaziantep'e göndermek zorunda kaldıklarını, bu durumun da fiyatlandırmada sıkıntı yarattığını dile getirdi. Arzu, "Burada kurutma ve paketleme tesisi olsaydı, fıstığı daha yüksek bir fiyata satabilirdik. Fıstık üretimini artırmak için bölgede yeni bahçeler kuruyoruz. Neden Diyarbakır fıstığı Gaziantep fıstığı kadar ünlü olmasın?" ifadelerini kullandı.
Fıstık hasadının uzmanlık gerektirdiğini vurgulayan Arzu, "Bilinçsiz işçilik ağaçlara zarar veriyor ve gelecek yılın verimini olumsuz etkiliyor. Bu nedenle işçileri Şanlıurfa'dan getirtiyoruz. Bu işçiler, fıstık hasadını bilinçli bir şekilde yapıyor. Günlük 30-35 işçi çalışıyor ve hasat 3-4 gün sürecek" diye konuştu.
Arzu, Diyarbakır fıstığının kalite açısından Şanlıurfa ve Siirt fıstığından daha üstün olduğunu belirterek, "Bölgemizde hem Siirt hem de Şanlıurfa türü fıstık yetiştiriyoruz. Aşılamalarla bu bahçeleri oluşturduk" dedi.