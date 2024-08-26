Diyarbakır'da Aynı Kafeye İkinci Saldırı: 'Açık Giyinen Kadınları İstemiyoruz' Tehdidi

Diyarbakır’da geçen ay "kıyafeti açık kadınların geldiği ve müzik dinletisi yapıldığı" gerekçesiyle bir kafeye saldırı düzenleyen ve tutuklanan 3 kişi serbest bırakılır bırakılmaz yine aynı kafeye saldırdı. Saldırıda kafe işletmecisi ve çalışan bir kişi yaralanırken, saldırıyı düzenleyen 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Diyarbakır'da Aynı Kafeye İkinci Saldırı: 'Açık Giyinen Kadınları İstemiyoruz' Tehdidi

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde ilk olarak 11 Temmuz günü, aralarında CHP İstanbul Milletvekili ve eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi’nin ailesine ait kafe ve karşında bulunan bir kafeye, 3 kişi el yapımı patlayıcı ve silahlı saldırı düzenlendi.

"Kıyafeti açık kadınların geldiği ve müzik çalındığı" gerekçe gösterilerek yapılan saldırıya tepkiler gösterilmiş, yürütülen soruşturma kapsamında saldırıyı düzenledikleri tespit edilen V.G, U.Y. ve G.Ç. tutuklanmıştı.

İKİNCİ SALDIRI: 2 YARALI

Yaklaşık 1 ay tutuklu kalan 3 kişi önceki gün serbest bırakıldı. Dün akşam saatlerinde, daha önce saldırı yaptıkları kafeye gelen V.G. ve U.Y., bir kez dana kafe çalışanlarına, "Bu sokağa açık giyinen kadınların gelmesini istemiyoruz" diyerek, tehditler savurdu. Sözlü tartışmanın ardından V.G. ve U.Y., kafe çalışanlarına saldırdı. Bu esnada, daha önceki saldırı nedeniyle sokakta zırhlı araçla önlem alan polis ekipleri, kavgaya müdahale etti. Müdahale sırasında saldırganlardan birinin, polisin belindeki silahını almaya çalıştığı öğrenildi. Saldırıda kafe işletmecisi ve çalışan yaralandı.

Gözaltına alınan V.G. ve U.Y.’nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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Kaynak: ANKA

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