Diyarbakır'da akrabalar arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde akraba aileler arasında çıkan taşlı sopalı ve silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Diyarbakır'da akrabalar arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı sopalı ve silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı kırsal Abalı Mahallesi'nde dün iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, taşlı sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Lice Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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