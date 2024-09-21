Diyarbakır'da 7 Bin 25 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi: Bölgede Yaşam Alanı Oluşturmuşlar

Diyarbakır'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri ve çevresindeki operasyonlarda binlerce kök Hint keneviri ele geçirildi.

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Diyarbakır'da 7 Bin 25 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi: Bölgede Yaşam Alanı Oluşturmuşlar

Diyarbakır'da polis ekipleri tarafından UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri ve çevresinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 7 bin 25 kök Hint keneviri ele geçirilerek imha edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Özel Harekat ve Havacılık Şube müdürlüklerinin desteğiyle, 17 Eylül’de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri ve çevresinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 22 farklı noktada ekili 7 bin 25 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüphelilerin ekim alanlarını korumak ve bakımını sağlamak amacıyla bölgede yaşam alanları oluşturdukları, çadırlar kurdukları ve Dicle Nehri’nden sulama işlemleri için su motorları kullandıkları belirlendi. Piyasa değeri 140 milyon TL olacağı öngörülen kenevir bitkileri, numune alınmasının ardından yerinde imha edildi.

Kaynak: DHA

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