Diyarbakır’da 3 Katlı Binada Can Pazarı! Baba ve Kızları Yangının Ortasında Kaldı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan 3 katlı bir binada merdiven boşluğundaki malzemelerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Kısa süre içinde büyüyen yangın, 3.kattaki daire tamamen sardı.

BABA VE KIZLARI KENDİNİ BALKONA ATTI

O sırada evde bulunan baba Özkan A., 11 ve 7 yaşlarındaki kızları Tuana ile Elifsu’yu dumandan etkilenmemeleri için balkona çıkardı.

DURUMLARININ İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Korku dolu o anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi oldukları öğrenildi. Yürekleri ağza getiren yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA