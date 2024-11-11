Diyarbakır’da 3 Katlı Binada Can Pazarı! Baba ve Kızları Yangının Ortasında Kaldı
Diyarbakır’da 3 katlı bir apartmanda çıkan yangında alevlerin ortasında kalan baba ve 2 çocuğunun korku dolu anları, cep telefonu kamerasına yansıdı. Baba ve çocukları, son anda kurtarıldı.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan 3 katlı bir binada merdiven boşluğundaki malzemelerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Kısa süre içinde büyüyen yangın, 3.kattaki daire tamamen sardı.
BABA VE KIZLARI KENDİNİ BALKONA ATTI
O sırada evde bulunan baba Özkan A., 11 ve 7 yaşlarındaki kızları Tuana ile Elifsu’yu dumandan etkilenmemeleri için balkona çıkardı.
DURUMLARININ İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Korku dolu o anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi oldukları öğrenildi. Yürekleri ağza getiren yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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