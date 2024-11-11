Diyarbakır’da 3 Katlı Binada Can Pazarı! Baba ve Kızları Yangının Ortasında Kaldı

Diyarbakır’da 3 katlı bir apartmanda çıkan yangında alevlerin ortasında kalan baba ve 2 çocuğunun korku dolu anları, cep telefonu kamerasına yansıdı. Baba ve çocukları, son anda kurtarıldı.

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Diyarbakır’da 3 Katlı Binada Can Pazarı! Baba ve Kızları Yangının Ortasında Kaldı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan 3 katlı bir binada merdiven boşluğundaki malzemelerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Kısa süre içinde büyüyen yangın, 3.kattaki daire tamamen sardı.

Diyarbakır’da 3 Katlı Binada Can Pazarı! Baba ve Kızları Yangının Ortasında Kaldı - Resim : 1

BABA VE KIZLARI KENDİNİ BALKONA ATTI

O sırada evde bulunan baba Özkan A., 11 ve 7 yaşlarındaki kızları Tuana ile Elifsu’yu dumandan etkilenmemeleri için balkona çıkardı.

Diyarbakır’da 3 Katlı Binada Can Pazarı! Baba ve Kızları Yangının Ortasında Kaldı - Resim : 2

DURUMLARININ İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Korku dolu o anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi oldukları öğrenildi. Yürekleri ağza getiren yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Diyarbakır’da 3 Katlı Binada Can Pazarı! Baba ve Kızları Yangının Ortasında Kaldı - Resim : 3

Kaynak: DHA

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