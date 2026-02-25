Diyarbakır'da 15 Yaşındaki Amine Evinde Silahla Vurulmuş Halde Bulundu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 15 yaşındaki Amine Durman, evinde, uzun namlulu silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Amine'nin şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay, dün gece, Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki Amine Durman, evde yalnız olduğu sırada silah sesini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

UZUN NAMLULU SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Eve giren ekipler, Amine'yi uzun namlulu silahla vurulmuş halde buldu. Yapılan kontrolde Amine’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Amine Durman’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

İşlemlerin ardından Amine'nin cenazesi, yakınlarına teslim edilip Bismil’de toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Diyarbakır
