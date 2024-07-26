Diyarbakır'da 14 Yaşındaki Çocuk Dicle Nehri'nde Boğuldu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi kırsal Köseli Mahallesi’nde arkadaşları ile Dicle Nehri kenarında gezen Habip Çelik iddiaya göre, dengesini kaybedip suya düştü. Bir süre sonra gözden kaybolan Çelik için arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmada Çelik’in cansız bedenine ulaşıldı. Çelik’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA