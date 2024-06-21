Diyarbakır ve Mardin'de kırsal alanda yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ve Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasında ekili alanlarda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Son Güncelleme:
Diyarbakır ve Mardin'de kırsal alanda yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki ekili alanlarda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki ekili alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yangına müdahale için Diyarbakır ve Mardin'den itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA - İHA

Etiketler
Yangın Orman yangınları Diyarbakır Mardin
Son Güncelleme:
Show TV'den Bahar kararı: Yeni sezonla ilgili bir değişiklik oldu Show TV'den Bahar kararı: Yeni sezonla ilgili bir değişiklik oldu
Otomobille çarpışan cip kaldırımda yürüyen gençlerin arasına daldı: 2 kişi hayatını kaybetti Otomobille çarpışan cip kaldırımda yürüyen gençlerin arasına daldı: 2 kişi hayatını kaybetti
Timur Cihantimur ikinci kez hakim karşısına çıktı: Tutukluluk halinin devamına karar verildi Timur Cihantimur ikinci kez hakim karşısına çıktı
ATV sezona iddialı giriyor! Ben Bu Cihan'a Sığmazam'ım yerine yeni dizi ATV sezona iddialı giriyor! Ben Bu Cihan'a Sığmazam'ım yerine yeni dizi
ÇOK OKUNANLAR
Timur Cihantimur ikinci kez hakim karşısına çıktı: Tutukluluk halinin devamına karar verildi Timur Cihantimur ikinci kez hakim karşısına çıktı
Portekizli Jota'dan Türkiye maçı öncesi değerlendirme: 'Zor bir maç olacak' Portekizli Jota'dan Türkiye maçı öncesi değerlendirme: 'Zor bir maç olacak'
Diyarbakır ve Mardin'de kırsal alanda yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi Diyarbakır ve Mardin'de kırsal alanda yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi
EURO 2024 | İspanya, İtalya'yı tek golle geçti EURO 2024 | İspanya, İtalya'yı tek golle geçti
Meteoroloji'den 7 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor Gök gürültülü sağanak yağış geliyor