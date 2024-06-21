Diyarbakır ve Mardin'de kırsal alanda yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki ekili alanlarda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki ekili alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yangına müdahale için Diyarbakır ve Mardin'den itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA - İHA