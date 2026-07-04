Diyarbakır Merkezli 6 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 27 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır merkezli 6 ilde kamu kurum ve kuruluşlarının adını ve nüfuzunu kullanarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonlarda 27 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Son Güncelleme:
Diyarbakır Merkezli 6 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 27 Şüpheli Yakalandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Asayiş Daire Başkanlıkları, MASAK ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli yakalandı. MASAK incelemeleri sonucunda şüphelilerin hesaplarında 1 milyar TL para hareketliliği bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin; dernek, federasyon ve konfederasyon gibi yapılanmaları kullanarak faaliyet gösterdikleri belirlendi. Devlet kurumlarında işe yerleştirme, TOKİ tarafından kura dışı konut tahsis ettirme, silah taşıma/bulundurma ruhsatı temin etme, yazılmış trafik idari para cezalarını sistemden sildirme, yurt dışına gönderme, çeşitli resmi işlemleri yaptırma gibi vaatlerde bulunarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Komedyen Deniz Göktaş Çorlu'daki Cezaevine Konuldu Komedyen Deniz Göktaş Çorlu'daki Cezaevine Konuldu
14 İlde Siber Suç Operasyonu! 306 Şüpheli Yakalandı 14 İlde Siber Suç Operasyonu! 306 Şüpheli Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
CHP Kulislerinde Çarpıcı İddia: Toplu İstifa İçin Tarih Belirlendi CHP Kulislerinde Çarpıcı İddia: Toplu İstifa İçin Tarih Belirlendi
Görüntüler Sosyal Medyada Gündem Olmuştu: İstanbul'da Erkekleri Taciz Eden Kadın İle İlgili Flaş Gelişme İstanbul'da Erkekleri Taciz Eden Kadın İle İlgili Flaş Gelişme
Sigara İçenler İçin Yeni Karar: Resmi Gazete'de Yayımlandı! Artık Devlet Karşılayacak Sigara İçenler İçin Yeni Karar: Resmi Gazete'de Yayımlandı! Artık Devlet Karşılayacak
Emekli ve Memur Maaşlarında Kritik Hesap! Refah Payı ve Seyyanen Zam İçin Dikkat Çeken Sözler Emekli ve Memur Maaşlarında Kritik Hesap! Refah Payı ve Seyyanen Zam İçin Dikkat Çeken Sözler
Trump'ın Ankara Programı Belli Oldu: İşte NATO Zirvesi Öncesi İlk Durağı Trump'ın Ankara Programı Belli Oldu: İşte NATO Zirvesi Öncesi İlk Durağı