Diyarbakır Barosu'ndan Sezgin Tanrıkulu'na destek: Hedef gösteren saldırıları kınıyoruz

Diyarbakır Barosu, TSK'ye yönelik sözlerinin ardından hedef gösterilen ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında soruşturma başlattığı CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na yönelik saldırıları kınadı.

Diyarbakır Barosu'ndan yapılan açıklamada "Önceki dönem Baro Başkanlarımızdan ve Diyarbakır Milletvekili Av. Sezgin Tanrıkulu’na yönelik bir TV programında sarfettiği sözler nedeniyle eleştiri sınırını aşan ve hedef gösterici saldırıları kınıyoruz. Bu ve benzeri linç kampanyalarının neden olduğu sonuçları en acı şekilde yaşamış bir kurum olarak yetkilileri gerekli tedbirleri almaya ve herkesi sorumlu davranmaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın, Tanrıkulu’nun "Türk Silahlı Kuvvetleri’ni töhmet altında bıraktığına" dair mesajını alıntılayan Gelecek Partisi Diyarbakır İl Başkanı Avukat Aydın Altaç ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Töhmet değil, tamamen gerçekler dile getirilmiştir" dedi.

Altaç, "Dünyadan ve gerçeklerden bihaber olan Ana Muhalefet Partisi’nin helalleşme politikasına bakar mısınız? AHİM ve Anayasa Mahkemesi’nin kararlarından geçen gerçeklere töhmet deniliyor" ifadesini kullandı.