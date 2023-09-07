Diyanet'ten AKP MKYK üyesi Metin Külünk hakkında suç duyurusu

Diyanet, Ali Erbaş'a yönelik FETÖ ve PKK iddialarında bulunan AKP MYK üyesi Metin Külünk hakkında hukukis sürecin başlatıldığını açıkladı.

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Diyanet'ten AKP MKYK üyesi Metin Külünk hakkında suç duyurusu

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik FETÖ ve PKK iddialarında bulunmuş, Külünk, “Her şey delillere dayanıyor, cumhuriyet savcısının benimle temasa geçmesini bekliyorum” demişti.

Külünk paylaşımında, Erbaş'ın istihbarat birimlerince terör örgütü PKK'ya destek verdiği tespiti yapılan şirketlere fahiş ödemeler yaparak haksız kazanç sağlamalarına imkan verilmesine göz yumduğunu öne sürerken; FETÖ'cülerin de halen Diyanet'te üst düzey görevlerde bulunduğunu belirten Külünk, bir Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı'nın hakkında FETÖ iddiası bulunan bir kısım personele kol kanat gerdiğini iddia etmişti.

AKP'li Metin Külünk'ten Ali Erbaş ile ilgili PKK ve FETÖ iddiası: 'Savcının benimle temasa geçmesini bekliyorum'AKP'li Metin Külünk'ten Ali Erbaş ile ilgili PKK ve FETÖ iddiası: 'Savcının benimle temasa geçmesini bekliyorum'Güncel

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Külünk açıklamalarının ardından Diyanet'in ilk adımı Metin Külünk hakkında suç duyurusu bulunmak oldu.

Diyanetten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkanlık ve yöneticileriyle ilgili iftiralarda ve gerçeği yansıtmayan iddialarda bulunan Metin Külünk hakkında hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu."

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Diyanet Ali Erbaş
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