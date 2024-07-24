Diyanet'in Hac Skandalına Bir Yenisi Daha Eklendi: Hacıların Parasıyla Kocasıyla 1 Ay Otelde Kalmış!

Türkiye’de yaşayan yaklaşık 2.5 milyon vatandaşın parayla ve çekilen kura sonucunda gitti ‘hac’ ibadetine, ayrıcalıklılar kurasız gidiyor!

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı’nın eşi Ali İhsan Martı’nın kuraya sokulmadan özel vize ile hacca götürüldüğü belirtildi. Geçmişte Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ve kardeşi Metin Erbaş’ı kuraya sokmadan hacca gitmesinin ardından yaşanan torpil kıyağına bu kez Martı’nın eşi Ali İhsan Martı dahil oldu.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Ali İhsan Martı’nın özel vize ile gittiği Mekke’de, Diyanet’in ana merkezlerinden biri olan Daru’l-hadi otelinde konakladığı ortaya çıktı. Kocasına ayrıcalık tanıyan Huriye Martı’nın bir ay Mekke’de kaldığı kaydedildi. Diyanet İşleri Başkanlığı görevlisi olarak hacca giden ve bir ay Mekke’de kalan Martı’ya, kaldığı gün başına Suudi Riyali üzerinden harcırah ödendiği biliniyor.

(Huriye Martı)

Diyanet kaynakları, harcırahın hacılardan alınan ücretlerden ödendiği belirterek, Huriye Martı’nın Mekke’de bulunduğu süreçte bacağından rahatsız olduğunu ifade ederek, çok yoğun çalışamadığını ve günlerinin büyük bölümünü otelde geçirdiğini öne sürdü.

HAC SKANDALI DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI.

Geçtiğimiz aylarda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın seyahat vizesi, işçi vizesi ve ticari vizeyle hacca giden Türk vatandaşlarını Suudi Arabistan yönetimine şikâyet ettiği öne sürülmüş, Diyanet Başkanı Ali Erbaş ise bu iddiaları yalanlamıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın daha önce de özel vize bazı isimleri hacca götürdüğü ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem