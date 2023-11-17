Diyanet Vakfı'na on binlerce euroluk hibe

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, yıllık geliri 4 milyar TL’yi aşan Türkiye Diyanet Vakfı, yeni bir kazanç kapısı daha buldu. Kamuoyunda, “Diyanet’in kara kutusu” olarak nitelendirilen vakfın, Türkiye Ulusal Ajansı’ndan on binlerce euroluk hibe aldığı ortaya çıktı. Vakfın hibeyi, “Gençliğe yönelik çalışmalar için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi” amacıyla kullanacağı bildirildi.

DİYANET VAKFI LİSTE BAŞI

Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın kuruluşu Türkiye Ulusal Ajansı, Erasmus programları kapsamında birinci başvuru döneminde sunulan projelerin değerlendirme sürecini tamamladı. Değerlendirme sürecinin ardından toplam 63 kurum ve kuruluşa hibe desteği saptandı.

Ajansın hibe verdiği 63 kurum ve kuruluş arasında Türkiye Diyanet Vakfı da yer aldı. 2022 yılında, 3 milyar 161 milyon 966 bin TL’si yurttaşlardan toplanan bağışlardan oluşmak üzere toplam 4 milyar 68 milyon 358 bin TL gelir elde eden vakıf, toplam 63 kurum içinde en fazla hibe desteği alan ikinci kurum oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye Diyanet Vakfı’nın, “Gençliğe Yönelik Çalışmalar için Kurumsal Kapasite Geliştirme” projesi için azami 45 bin 870 euro hibe desteği verilmesi kararlaştırıldı.

Diyanet Vakfı’nın ikinci sırada yer aldığı hibe sağlanan kurumlar listesinde yer alan diğer bazı kurumlar ve aldıkları hibe tutarları ise şöyle sıralandı:

Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi: Farklı Kelimeler Ortak Duygular: 53 bin 288 euro

Tarzan Eğitim ve Gençlik Derneği: İleri Dönüşüm Sanatı: 23 bin 098 euro

Marmara Gençlik Kurumu: Kültürel Mirasın Ortak Portresi: 22 bin 877 euro

Çevreci Hareket Topluluğu: Denizlerimizi Kurtaralım: 21 bin 499 euro

Sorgun Gençlik Derneği: Sağlıklı Yaşam için Spor: 20 bin 218 euro