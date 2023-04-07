Diyanet'e bir yetki daha verildi: Öğrencileri seçecekler

Diyanet İşleri Başkanlığı ile eğitim alanında imzalanan işbirliği anlaşmalarına bir yenisi daha eklendi. Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında, “Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES)” kapsamında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Diyanet’e geniş görev alanları tanımlandı. Proje kapsamında deprem bölgesindeki öğrencilere yönelik oluşturulan etkinlik havuzu, okulların kapısının bir kez daha Diyanet’e ardına kadar açılacağını ortaya koydu.

Protokol kapsamında din görevlilerinin öğrencilere, “Değerler Eğitimi” vermesinin önü açıldı. Protokol ile ayrıca, Diyanet’in belirlediği görevlilerin veliler ile ayda bir kez bir araya gelebilmesine olanak sağlandı.

ÖĞRENCİYİ SEÇECEKLER

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, ÇEDES Projesi kapsamında her yıl Diyanet koordinasyonunda Kültür Şenlikleri düzenlenecek. MEB’e bağlı müdürlükler şenlikte Diyanet’e destek olacak. Projede, Diyanet Gençlik Merkezleri’nde yürütülecek faaliyetlerde görev alacak personeli ve gönüllü öğrenciler il ve ilçe müftülüklerince belirlenecek. Müftülükler, Diyanet Gençlik Merkezleri’nde yürütülecek, “Değerler” temalı etkinliklere en az iki kız, iki erkek olmak üzere gönüllü öğrenciler seçecek.

KIZILAY VE TDV

Proje kapsamında, depremlerden etkilenen kentlerde de özel çalışmalar yürütülecek. Deprem bölgelerine yönelik, “Merhamet” ve “Yardımseverlik” temalı destekleme çalışmalarında da Diyanet ve MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü aktif rol alacak. Deprem bölgelerindeki öğrencilerin AFAD, Kızılay, Yeşilay ve Diyanet Vakfı’nın çalışmalarında yer almaları sağlanacak. Programın etkinlik havuzunda, “Peygamberimizin hayatından değer örnekleri” gibi etkinlikler de yer alacak. Deprem bölgelerinde Diyanet öncülüğünde, “Ramazan etkinlikleri, mahya yazıları” ve “Mani yarışmaları” gibi Ramazan etkinlikleri düzenlenecek.

EĞİTİMİN DİNSELLEŞTİRİLMESİ

Protokolü değerlendiren Eğitim Uzmanı Ali Taştan, “Çevre duyarlılığı ile ilgili çeşitli kurum-kuruluş ve sivil toplum örgütleri varken Diyanete görev verilmesi doğru değildir. Bu protokol eğitimin dinselleştirilmesi operasyonudur” dedi MEB’e bağlı 975 öğretmenin görev yaptığının altını çizen Taştan, “MEB bu protokoller ile tüm öğretmenleri zan altında bırakmaktadır. Öğretmenler yeterli değil midir?” diye sordu. Taştan, AKP’nin öğretmenlerin yetkilerini protokollerle Diyanet’e, vakıflara ya da derneklere aktarıldığını belirterek, “Okullardaki tek yetkili öğretmenlerdedir” diye konuştu.