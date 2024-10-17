Diyanet İşleri Başkanlığı Tabloyu Açıkladı: Yeni Personeller Alınacak

Merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere mühendis, şehir ve bölge plancısı ile teknisyen pozisyonlarında personel alımı yapılacak. Adaylar, 2024 yılı KPSS puan sıralamasına göre yapılacak sözlü sınav sonucunda belirlenecek. İşte başvuru şartları ve detaylar:

BAŞVURU ŞARTLARI:

Genel Şartlar:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları sağlamak,

2024 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP3, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almak,

İlgili mühendislik ve şehir bölge planlama bölümlerinden mezun olmak (YÖK tarafından kabul edilen eş değer bölümler dahil),

Sözleşmeli pozisyonda görev yapıp sözleşmenin feshedilmesinden itibaren bir yıl geçmeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek.



