Diyanet İşleri Başkanlığı Tabloyu Açıkladı: Yeni Personeller Alınacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, 20 personel istihdam edecek! Son başvuru tarihi 4 Kasım 2024 olarak belirlenen alımda, başvurular 30 Ekim 2024'e kadar yapılabilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere mühendis, şehir ve bölge plancısı ile teknisyen pozisyonlarında personel alımı yapılacak. Adaylar, 2024 yılı KPSS puan sıralamasına göre yapılacak sözlü sınav sonucunda belirlenecek. İşte başvuru şartları ve detaylar:
BAŞVURU ŞARTLARI:
Genel Şartlar:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları sağlamak,
2024 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP3, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almak,
İlgili mühendislik ve şehir bölge planlama bölümlerinden mezun olmak (YÖK tarafından kabul edilen eş değer bölümler dahil),
Sözleşmeli pozisyonda görev yapıp sözleşmenin feshedilmesinden itibaren bir yıl geçmeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek.
Mühendis: İnşaat, Orman Mühendisliği
Şehir ve Bölge Plancısı: Şehir ve Bölge Planlama, Bölge Planlama, Şehircilik
Teknisyen: Elektrik, İnşaat, Sıhhi Tesisat, Marangoz, Boyacı, Kaynakçı, Sesçi, Bahçıvan alanlarında ortaöğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezuniyet şartı aranacak.
BAŞVURU SÜRECİ:
Başvurular, 21 Ekim - 4 Kasım 2024 (saat 16:30) arasında DİBBYS programı üzerinden "sinav.diyanet.gov.tr" adresinden yapılacak.
Adayların öğrenim durumları elektronik ortamda kontrol edilecek. Elektronik ortamda bilgisi bulunmayanlar, başvuru öncesi mezuniyet bilgilerini sisteme kaydettirmelidir.
Adayların başvuru sırasında verdikleri bilgilerin doğruluğundan kendileri sorumlu olacaktır.
SINAV VE DEĞERLENDİRME:
Sınavlar Ankara’da sözlü olarak gerçekleştirilecek. KPSS puan sıralamasına göre belirlenen adaylar sözlü sınava çağrılacak.
Sınav konuları arasında mesleki bilgi düzeyi, ifade yeteneği, temsil kabiliyeti ve genel kültür gibi alanlar yer alıyor.
Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların açıklanmasından itibaren 7 gün içinde yapılabilecek.