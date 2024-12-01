Diyanet, 2 Gün Süren Din Şûrası İçin 2 Milyon TL Harcadı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara’da 7. Din Şûrası düzenledi. 26 Kasım’da başlayan, “Dijitalleşen Dünyada Diyanet Hizmetleri: Etkililik-Verimlilik-Sürdürülebilirlik” temalı şûra 28 Kasım’da sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da katıldı.

Diyanet’in yerleşkesinde yapılan şura için 7 Kasım 2024’te “Din Şûrası Organizasyonu Hizmet Alımı” başlığıyla bir ihale düzenlendi. Pazarlık usulüyle düzenlenen ihale, 2 milyon TL teklif veren Skyvıew Havacılık Medya Reklam Bilişim Prodüksiyon Ticaret Limited Şirketi’ne verildi.

Diyanet ile şirket arasında 25 Kasım tarihinde sözleşme imzalandığı da açıklandı.

Kaynak: Birgün