Diyanet, 2 Gün Süren Din Şûrası İçin 2 Milyon TL Harcadı

Diyanet İşleri Başkanlığı lüks harcamalarıyla gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Diyanet'in 7. Din Şûrası için yaptığı harcama ortaya çıktı. 2 gün süren Din Şûrası için 2 milyon TL harcandı.

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Diyanet, 2 Gün Süren Din Şûrası İçin 2 Milyon TL Harcadı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara’da 7. Din Şûrası düzenledi. 26 Kasım’da başlayan, “Dijitalleşen Dünyada Diyanet Hizmetleri: Etkililik-Verimlilik-Sürdürülebilirlik” temalı şûra 28 Kasım’da sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da katıldı.

Diyanet, 2 Gün Süren Din Şûrası İçin 2 Milyon TL Harcadı - Resim : 1

Diyanet’in yerleşkesinde yapılan şura için 7 Kasım 2024’te “Din Şûrası Organizasyonu Hizmet Alımı” başlığıyla bir ihale düzenlendi. Pazarlık usulüyle düzenlenen ihale, 2 milyon TL teklif veren Skyvıew Havacılık Medya Reklam Bilişim Prodüksiyon Ticaret Limited Şirketi’ne verildi.

Diyanet ile şirket arasında 25 Kasım tarihinde sözleşme imzalandığı da açıklandı.

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Kaynak: Birgün

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