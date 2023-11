DİSK, 'gelirde, vergide, ülkede adalet için' Ankara'ya yürüyecek

👣 Gelirde Adalet, VergideAdalet, Ülkede Adalet için Ankara yürüyüşümüz saat 13'te Kadıköy Söğütlüçeşme'den başlıyor.

✊ Yürüyüşümüzün WhatsApp hattından bizlere iletilen her dayanışma mesajı, her ses, her çığlık, her talep adımlarımızı güçlendirecek.

📱https://t.co/C9KKx6YHbk pic.twitter.com/UwObBbemvg