DİSK, 'gelirde, vergide, ülkede adalet için' Ankara'ya yürüyecek

DİSK, işçi sınıfının gelirde, vergide, ülkede adalet için bugün Ankara’ya yürüyüş başlatacak.

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DİSK, 'gelirde, vergide, ülkede adalet için' Ankara'ya yürüyecek

DİSK, işçi sınıfının gelirde, vergide, ülkede adalet için bugün Ankara’ya yürüyüş başlatıyor.

Bugün saat 13.00’te Kadıköy’de buluşmak için çağrıda bulunan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Gelirde Adalet, Vergide Adalet, Ülkede Adalet için bugün yola çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu’nun yer alacağı yürüyüş bugün saat 13:00’te Kadıköy Söğütlüçeşme’den başlayacak ve Gebze, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Eskişehir güzergâhını takip ederek Ankara’ya ulaşacak.

Güzergâhta bulunan il ve ilçelerde kitlesel karşılama, basın açıklamaları ve uğurlama etkinlikleri düzenlenecek.

“Gelirde Adalet Vergide Adalet” yürüyüşümüz 17 Kasım’da Ankara’da yine kitlesel bir buluşma ile sona erecek.

Kaynak: Gerçek Gündem

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