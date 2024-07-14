Dışişleri'nden Trump'a yönelik saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın miting sırasında uğradığı suikastı kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Söz konusu suikast girişimi, aynı zamanda halkın iradesine yapılmış bir saldırıdır. Demokratik siyasete şiddet, darbe ve diğer gayrımeşru yollarla müdahale edilmesi kabul edilemez." denildi.

Dışişleri'nden Trump'a yönelik saldırıya kınama

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, Pensilvanya eyaleti'ndeki mitingi sırasında ateş açıldı. Dışişleri Bakanlığı, suikast girşimini kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "ABD eski Başkanı ve yapılacak seçimlerde Başkan adaylarından olan Donald Trump’a, Pennsylvania eyaletindeki kampanya etkinliği sırasında düzenlenen saldırıyı en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu suikast girişiminin aynı zamanda halkın iradesine yapılmış bir saldırı olduğunun da altının çizildiği açıklamada "Demokratik siyasete şiddet, darbe ve diğer gayrımeşru yollarla müdahale edilmesi kabul edilemez." denildi.

Bakanlık, ABD'de düzenlenecek seçimlerin huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a Yönelik Suikast Girişimine KınamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a Yönelik Suikast Girişimine KınamaDünya

Etiketler
Donald Trump ABD Dışişleri Bakanlığı
Ürküten Tablo: Günde 95 Depremle Sallandık! Günde 95 Depremle Sallandık!
ATV Para Dağıtmaya Hazırlanıyor... Programı Sunacak İsim Bile Duyuruldu ATV Para Dağıtmaya Hazırlanıyor... Programı Sunacak İsim Bile Duyuruldu
Halkbank Yarıştan Geri Kalmadı! Emekli Promosyonlarına Temmuz Zammı Halkbank Yarıştan Geri Kalmadı! Emekli Promosyonlarına Temmuz Zammı
YÖK Başkanı Açıkladı: İkinci Öğretimler Eğitim Kalitesini Yükseltmek İçin Kaldırılmış İkinci Öğretimler Neden Kaldırıldı?
ÇOK OKUNANLAR
Tırnak Makaslarındaki Bu Delik Bakın Ne İşe Yarıyormuş Tırnak Makaslarındaki Bu Delik Bakın Ne İşe Yarıyormuş
Meteoroloji'den 18 İl İçin Uyarı! Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor
Fenerbahçe Mutlu Sona Ulaştı: Yeni Transferi İstanbul'a Geliyor Fenerbahçe'nin Yeni Transferi İstanbul'a Geliyor
Donald Trump'a Suikast Girişimi Trump'a Silahlı Saldırı Kanlar İçerisinde Kaldı
Türkiye Bu Dehşetle Sarsılmıştı: Ölümcül İhmalde Çok Sayıda Gözaltı Kararı Ölümcül İhmalde Çok Sayıda Gözaltı Kararı