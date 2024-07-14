Dışişleri'nden Trump'a yönelik saldırıya kınama

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, Pensilvanya eyaleti'ndeki mitingi sırasında ateş açıldı. Dışişleri Bakanlığı, suikast girşimini kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "ABD eski Başkanı ve yapılacak seçimlerde Başkan adaylarından olan Donald Trump’a, Pennsylvania eyaletindeki kampanya etkinliği sırasında düzenlenen saldırıyı en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu suikast girişiminin aynı zamanda halkın iradesine yapılmış bir saldırı olduğunun da altının çizildiği açıklamada "Demokratik siyasete şiddet, darbe ve diğer gayrımeşru yollarla müdahale edilmesi kabul edilemez." denildi.

Bakanlık, ABD'de düzenlenecek seçimlerin huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi temennisinde bulundu.