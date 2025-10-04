Dışişleri'nden Sumud Filosu'nda Alıkonulan Türkler İçin Flaş Açıklama

İsrail tarafından uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu’ndaki vatandaşlarımızdan 36’sının özel uçakla Türkiye’ye getirilmesi planlanıyor. Dışişleri'nden yapılan açıklamada, uçakta üçüncü ülke vatandaşlarının da yer alabileceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde bulunan Türk vatandaşlarının dönüşüne ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık yetkilileri, 36 Türk vatandaşının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle Türkiye’ye dönmesinin planlandığını duyurdu. Nihai rakamın henüz kesinleşmediği, geri kalan vatandaşların işlemlerinin tamamlanarak ülkeye getirilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli, uçakta üçüncü ülke vatandaşlarının da bulunacağını açıkladı ve dönüş işlemlerinin güvenli şekilde tamamlanması için tüm hazırlıkların yapıldığını belirtti.

NE OLMUŞTU?

İsrail, Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu gemilerini tek tek ele geçirmiş ve gemilerdeki aktivistleri alıkoymuştu. Aşdod'a götürülen aktivistler için tüm ülkeler seferber olmuştu. Kendi ülke vatandaşlarını güvenli şekilde yurda geçirmek için hükümetler İsrailli yetkililerle iletişime geçmişti.

Gemilerdeki Türk vatandaşları için Türkiye de diplomasi trafiğine hız vermişti. Vatandaşların bugün yurda getirileceği açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi

