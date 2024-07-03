Dışişleri’nden Suriye Politikası Eleştirilerine Yanıt

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki olayların ardından Türkiye'nin Ortadoğu ve Suriye politikalarına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada siyasi rant amacıyla mesnetsiz iddialar atıldığı ve bu iddiaların herhangi bir analitik nitelik taşımadığı gibi temel tarih bilgisinden de yoksun olduğu ifadesi kullanıldı.

Son Güncelleme:
Dışişleri’nden Suriye Politikası Eleştirilerine Yanıt

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. "Ortadoğu ve Suriye politikamız ile bağlantılı olarak ortaya atılan iddialar" başlığıyla yayımladığı açıklamada, "Dış politikamız, devletimizin ve milletimizin çıkarlarını esas almaktadır. Türkiye, bu anlayış tahtında, güçlü tarihi ve kültürel bağlarının bulunduğu Ortadoğu’da barış, istikrar ve refahın tesisini hedeflemektedir. Bu siyasetin oluşturulmasında uluslararası hukuk, insani değerler ve küresel adalet arayışı temel prensiplerimizdir" ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, Türkiye'nin Suriye politikasına dönük eleştirilere, "Tüm bu gerçekleri görmezden gelerek salt siyasi rant amacıyla mesnetsiz ithamlarda bulunan kesimlerin, bölgemize nüfuz etmeye çalışan egemen güçlerin vekilleri hâline geldikleri de gözden kaçırılmamalıdır" yanıtını verdi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Türkiye, Suriye’deki iç kargaşa neticesinde yaşanan insani trajedi karşısında da başlangıçtan bu yana ilkeli bir tutum sergilemiştir. Dış politikasını milli menfaatleri doğrultusunda güncelleyen ülkemiz, ulusal güvenliğimize yönelik tehditlere karşı gerekli önlemleri almaktan da çekinmemektedir.

“SİYASİ RANK UĞRUNA GERÇEKLERİN ÇARPITILMASI…”

Demokrasilerde yapıcı eleştirilerle dış politikaya katkı sağlamak elbette mümkündür. Bununla birlikte, siyasi rant uğruna gerçeklerin çarpıtılması ve ideolojik bağnazlığa dayalı ithamlarda bulunulması bu kapsamda değerlendirilemez.

Ortadoğu ve Suriye politikamıza yönelik ortaya atılan iddialar, herhangi bir analitik nitelik taşımadığı gibi temel tarih bilgisinden dahi yoksundur.

Türkiye, yıllardır taammüden ateş çemberine dönüştürülmüş bir coğrafyada huzur ve istikrar adası olmayı başarmıştır. Ülkemiz bölgede yaşanan savaşların dışında kaldığı gibi milletimizin huzur ve güvenliğini perçinlemiş, refahını artırmıştır. Bu süreçte savunma yeteneklerini de geliştiren ülkemiz, kendi coğrafyasında akamete uğrattığı terörle sınır ötesinde de mücadele edebilir hâle gelmiştir.

Tüm bu gerçekleri görmezden gelerek salt siyasi rant amacıyla mesnetsiz ithamlarda bulunan kesimlerin, bölgemize nüfuz etmeye çalışan egemen güçlerin vekilleri hâline geldikleri de gözden kaçırılmamalıdır.

Dış politikadaki adımlarımızı, devletimizin ve milletimizin çıkarları doğrultusunda atmaya devam edeceğiz."

CHP'den 10 maddelik Suriye açıklaması: Vatandaşlarımızı itidalli olmaya çağırıyoruzCHP'den 10 maddelik Suriye açıklaması: Vatandaşlarımızı itidalli olmaya çağırıyoruzGüncel
Dışişleri Bakanlığı: 'Türkiye'nin Suriye halkına verdiği destek provokasyonların üstündedir'Dışişleri Bakanlığı: 'Türkiye'nin Suriye halkına verdiği destek provokasyonların üstündedir'Türkiye

Kaynak: ANKA

Etiketler
Dışişleri Bakanlığı Suriye göçmen
Son Güncelleme:
Gece Gündüz Haraç İstedi, Meydan Dayağı Yedi Gece Gündüz Haraç İstedi, Meydan Dayağı Yedi
Temmuz ayında budamanız gereken 5 bitki... Daha iyi büyümelerini sağlıyor Temmuz ayında budamanız gereken 5 bitki... Daha iyi büyümelerini sağlıyor
Limon ağaçlarıyla ilgili duyulmamış 10 gerçek. Limon ağaçlarının bilinmeyenleri Limon ağaçlarıyla ilgili duyulmamış 10 gerçek. Limon ağaçlarının bilinmeyenleri
Gözaltına Alındı, Polis Otosundaki Yerini Beğenmedi: "Arkaya Gerek Var Mı?" Gözaltına Alındı, Polis Otosundaki Yerini Beğenmedi
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve Emeklinin Zam Oranı Belli Oldu Memur ve Emeklinin Zam Oranı Belli Oldu
ENAG, Haziran Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı ENAG, Haziran Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı
Şimşek'ten AKP'li Başkanlara Uyarı: "Durumunuz Çok Kötü, İstihdam Bürosuna Dönüşmüşsünüz" Şimşek AKP'li Başkanları Yerin Dibine Soktu!
Makas Açılıyor: İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
TÜİK, Haziran Ayı Enflasyon Verilerini açıkladı TÜİK Beklenen Haziran Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı