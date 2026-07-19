Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 'Türk Okulu' Tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Yunanistan'da Türklere ait okul sayısını azaltmasına tepki gösterdi. Keçeli, "Yunanistan’ın, öğrenci sayısının yetersizliği bahanesiyle Batı Trakya Türk Azınlığı’na ait sekiz ilkokulu kapatma kararını kınıyoruz. Bu son kararla birlikte azınlık ilkokullarının sayısı 76’ya düşürülmüştür" ifadelerini kullandı. Keçeli, atılan adımlar için "Lozan'ın ihlali niteliğindedir" sözlerini kullandı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 'Türk Okulu' Tepkisi
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan’ın Batı Trakya Türk Azınlığı’na ait sekiz ilkokulu kapatmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

YUNANİSTAN TÜRKLERE AİT 8 OKULU DAHA KAPATTI

Karara tepki gösteren Keçeli, "Yunanistan’ın, öğrenci sayısının yetersizliği bahanesiyle Batı Trakya Türk Azınlığı’na ait sekiz ilkokulu kapatma kararını kınıyoruz. Bu son kararla birlikte Azınlık ilkokullarının sayısı 76’ya düşürülmüştür" ifadelerini kullandı.

'LOZAN'IN İHLALİ NİTELİĞİNDEDİR'

İskeçe 1. Türk Azınlık İlkokulu’ndaki birinci sınıf kayıtlarında yeni engeller çıkarıldığını belirten Keçeli, "Bu durum, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın eğitim haklarının aşındırılmasına yönelik sistematik uygulamaların bir diğer örneğidir. Bu baskıcı karar ve uygulamalar, Lozan Barış Antlaşması hükümlerinin ihlali niteliğindedir" açıklamasında bulundu.

YUNANİSTAN'A YÜKÜMLÜLÜKLERİ HATIRLATILDI

Yunanistan’a uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda hareket etme çağrısında bulunan Keçeli, şunları kaydetti:

"Batı Trakya Türk Azınlığı’yla ilgili hak ihlallerini tespit eden uluslararası mahkeme kararlarını ve başlıca Avrupa kurumlarının tavsiyelerini uygulamaktan kaçınan Yunanistan’ı bir kez daha azınlık ve temel insan haklarına ilişkin ahdi yükümlülükleri doğrultusunda hareket etmeye davet ediyoruz. Türkiye, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın hak ve hukuk mücadelesini kararlılıkla desteklemeye devam edecektir."

Kaynak: DHA-İHA

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