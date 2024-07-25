Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen Açıklaması: "Mutabakata Varılmasını Memnuniyetle Karşılıyoruz"

Yemen’de hükümet ve Husiler arasında gerçekleştirilen mutabakata ilişkin Dışişleri Bakanlığı, "Yemen'de taraflar arasındaki gerilimi düşürmeye yönelik bazı hususlarda mutabakata varılmasını memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen Açıklaması: "Mutabakata Varılmasını Memnuniyetle Karşılıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de hükümet ile Husiler arasında ekonomik gerilimin azaltılması amacıyla varılan mutabakata ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Yemen'de, taraflar arasındaki gerilimi düşürmeye yönelik bazı hususlarda mutabakata varılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Varılan mutabakatın, Yemen’deki ihtilafa yerleşik parametreler temelinde kapsamlı bir siyasi çözüm bulunmasının yolunu açmasını temenni ediyoruz. Yemenli tarafların, yapıcı diyalog yoluyla ülkenin barış ve istikrarına odaklanmalarını bekliyoruz.Türkiye, Yemen’in toprak bütünlüğünü ve ulusal birliğini desteklemeye devam edecektir."

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Kaynak: ANKA

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