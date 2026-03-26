Dışişleri Bakanlığı'ndan Saldırıya Uğrayan Türk Gemisiyle İlgili Açıklama: Haklarımızı Saklı Tutuyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Karadeniz’de Türk işletenli tankere yönelik gerçekleştirilen saldırı için ‘büyük bir endişeyle karşılıyoruz’ ifadesini kullandı. 27 personelin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Keçeli, “Haklarımızı saklı tutuyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Keçeli, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Karadeniz'de Türk işletenli bir ticari gemiye yapılan saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

‘ENDİŞEYLE KARŞILIYORUZ’

Sözcü Keçeli, paylaşımında, "Ham petrol taşıyan 'ALTURA' isimli, Sierra Leone bayraklı ve Türk işletenli tankere yönelik Karadeniz'de gerçekleştirilen saldırıyı büyük endişeyle karşılıyoruz." ifadesine yer verdi.

‘27 KİŞİLİK TÜRK MÜRETTEBATIN SAĞLIK DURUMUNUN İYİ’

İlgili kurumların saldırıya ilişkin gerekli inceleme ve teknik müdahaleleri yaptığını belirten Keçeli, gemide bulunan 27 kişilik Türk mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı.

Keçeli, Karadeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölge içerisinde meydana gelen ve uluslararası hukuka aykırı olan bu ve benzeri saldırıların bölgede can, mal, seyir ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturduğunu vurgulayarak, savaşın Karadeniz sathına yayılmasının ve daha da tırmanmasının önlenmesini teminen ilgili taraflarla temasları sürdürdüklerini bildirdi.

‘HAKLARIMIZI SAKLI TUTUYORUZ’

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'nin bölgedeki ekonomik çıkar ve faaliyetlerinin korunması amacıyla uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğunu kaydetti.

Kaynak: AA

