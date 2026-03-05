Dışişleri Bakanlığı'ndan Nahçıvan'a Yönelik İHA Saldırısına Tepki: 'İHA Saldırılarını Kınıyoruz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bugün (5 Mart) gerçekleştirilen İHA saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bölgede üçüncü ülkeleri hedef alan ve savaşın yayılması riskini artıran saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, her zaman olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan’ın yanında durmaya devam edecektir."

Kaynak: ANKA