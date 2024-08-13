Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa Baskınına Tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınını kınadı. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Aralarında Bakanların da bulunduğu yüzlerce radikal İsrailli tarafından Mescid-i Aksa’ya polis koruması altında baskın düzenlenmesi, Kudüs’ün tarihi statüsünü ihlal eden ve bölgemizdeki tırmanmayı daha da artıracak bir kışkırtmadır. Bu provokatif eylem, İsrail tarafının barışa ulaşmak niyetinde olmadığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. İsrail Hükümetinin Gazze’de sürdürdüğü vahşetin durdurulması ve tüm bölgemizin istikrarını hedef alan bu tip eylemlerin önlenmesi için uluslararası toplum derhal harekete geçmelidir."

BAKAN FİDAN'IN TELEFON DİPLOMASİSİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile yaptığı telefon görüşmelerinde İsrailliler tarafından Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırı başta olmak üzere, Gazze'deki son durum ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Kaynak: ANKA