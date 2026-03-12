Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Lübnan Operasyonuna Sert Tepki: Şiddetle Kınıyoruz

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanlığı İsrail Lübnan'a yönelik saldırılarına dair açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada Lübnan'da yaklaşık 1 milyon kişinin yerinden edilmesine yol açan saldırıların şiddetle kınandığı ifade edildi.

"İNSANİ HUKUKUN AĞIR BİR İHLALİ"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bu saldırılar uluslararası insani hukukun ağır bir ihlalini teşkil etmektedir. Yayılmacı İsrail’in bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirmeyi amaçladığı ortadadır.

Netanyahu hükümetinin Gazze’deki yıkıcı uygulamalarını Lübnan'da sürdürmesine izin verilmemelidir. İsrail'in Lübnan’ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tehdit eden saldırıları karşısında Lübnan halkı ve devletiyle dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA-İHA